В МВД РФ помогут депортированным из Латвии россиянам

В МВД России готовы помогать и консультировать русскоязычных граждан, которых депортировали из стран Прибалтики, в том числе из Латвии. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В МВД России с прошлого года на постоянной основе действует рабочая группа, созданная для оперативного консультирования русскоязычных граждан, вынужденно покинувших территории прибалтийских государств, а также членов их семей», — заявила Волк. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале. Также она отметила, что сотрудники Миграционной службы МВД РФ помогут оформить пакет документов для правового нахождения в РФ.
Власти Латвии ранее заявили о планах депортировать несколько сотен российских граждан, не прошедших экзамен по латышскому языку, после истечения срока их разрешений на проживание 13 октября. Российское МВД уже разработало меры поддержки для более 800 человек, которым грозит высылка, и напоминает о действующей с 2006 года программе содействия добровольному переселению соотечественников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.