Полпред Цуканов выразил недовольство низкой явкой на выборах. И определил виноватых

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Совещание по выборам в полпредстве по УрФО. Екатеринбург
Николай Цуканов назвал осеннюю кампанию «серьезной репетицией перед выборами в Госдуму»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Полпредство президента в УрФО выразило недовольство явкой на выборах, прошедших 8 сентября. На совещании по итогам кампании 10 сентября глава округа Николай Цуканов определил явку «ключевым элементом легитимности выборов». По данным полпредства по УрФО явка составила 36,4%, что оказалось ниже, чем в сентябре 2018 (38%) и в сентябре 2017 (43%).

«Отмечу Курганскую и Челябинскую область, где активность избирателей превысила 40%. Это показатель высокого интереса к губернаторским выборам и созревшего в обеих областях запроса на перемены. Вместе с тем, в отдельных территориях показатели явки оказались крайне низкими. В числе таких регионов Свердловская и Тюменская области, где проходили довыборы субъекта. Явка в них составила 13,11 и 12,14% соответственно. Активность избирателей не является самоцелью, однако избирательный кампании и региональные и муниципальные способны доносить до граждан важность участия в выборах любого уровня.

Прежде всего хочу внести предложение внимательно проанализировать работу избирательных комиссий: своевременное информирование населения о выборах, правильная подача и работа кандидатов, правильное изложение программ и достойный итог — явка на выборах», — заявил Николай Цуканов.

Перед полпредом выступили вице-губернатор Сергей Бидонько и глава облизбиркома Владимир Русинов. Явка на муниципальных кампаниях не могла соперничать с явкой на выборах губернатора (На Южном Урале, где выбирали главу региона, она превысила 40%), уточнил Русинов. Вопросов к представителям свердловской власти не возникло.

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