Полпредство президента в УрФО выразило недовольство явкой на выборах, прошедших 8 сентября. На совещании по итогам кампании 10 сентября глава округа Николай Цуканов определил явку «ключевым элементом легитимности выборов». По данным полпредства по УрФО явка составила 36,4%, что оказалось ниже, чем в сентябре 2018 (38%) и в сентябре 2017 (43%).
«Отмечу Курганскую и Челябинскую область, где активность избирателей превысила 40%. Это показатель высокого интереса к губернаторским выборам и созревшего в обеих областях запроса на перемены. Вместе с тем, в отдельных территориях показатели явки оказались крайне низкими. В числе таких регионов Свердловская и Тюменская области, где проходили довыборы субъекта. Явка в них составила 13,11 и 12,14% соответственно. Активность избирателей не является самоцелью, однако избирательный кампании и региональные и муниципальные способны доносить до граждан важность участия в выборах любого уровня.
Прежде всего хочу внести предложение внимательно проанализировать работу избирательных комиссий: своевременное информирование населения о выборах, правильная подача и работа кандидатов, правильное изложение программ и достойный итог — явка на выборах», — заявил Николай Цуканов.
Перед полпредом выступили вице-губернатор Сергей Бидонько и глава облизбиркома Владимир Русинов. Явка на муниципальных кампаниях не могла соперничать с явкой на выборах губернатора (На Южном Урале, где выбирали главу региона, она превысила 40%), уточнил Русинов. Вопросов к представителям свердловской власти не возникло.