10 сентября 2019

Вылетевший из Москвы в Анталью самолет развернулся над Черным морем и экстренно сел в Краснодаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Самолет совершил экстренную посадку в КраснодареФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажирский самолет авиакомпании RedWings, который вылетел из Москвы в Анталью вечером 10 сентября, развернулся над водами Черного моря и полетел Краснодар. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Известно, что самолет вылетел из Москвы около 19 часов вечера. Пролетая над Черным морем, экипаж принял решение развернуться и направиться в обратную сторону. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Причина произошедшего пока неизвестна.

Фото: скрин карты flightradar24.com

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