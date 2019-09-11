Вылетевший из Москвы в Анталью самолет развернулся над Черным морем и экстренно сел в Краснодаре

Самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании RedWings, который вылетел из Москвы в Анталью вечером 10 сентября, развернулся над водами Черного моря и полетел Краснодар. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.
Известно, что самолет вылетел из Москвы около 19 часов вечера. Пролетая над Черным морем, экипаж принял решение развернуться и направиться в обратную сторону. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Причина произошедшего пока неизвестна.