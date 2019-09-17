Украина нашла тайного поставщика газа для себя

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Открытие биогазовой котельной на Северной аэрационной станции. Екатеринбург, газ, стрелка, труба
Нафтогаз» рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке около 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года. Это следует из информации, опубликованной на сайте компании.

«Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в первом квартале следующего года», — заявил директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов. Он отметил, что компания успела подготовиться к отопительному сезону и договориться о поставках газа, которые не связаны с российским «Газпромом».

Украина успела закачать дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита. Соглашение с крупным трейдером гарантирует бесперебойное теплоснабжение вне зависимости от действий других партнеров, передает RNS. Также Фаворов рассказал, что «Нафтогаз» рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа после нового года.

Контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года. Стороны договорились начать переговоры о новом контракте. Сейчас Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши.

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