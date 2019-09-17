Украина нашла тайного поставщика газа для себя

Нафтогаз» рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке около 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года. Это следует из информации, опубликованной на сайте компании.

«Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в первом квартале следующего года», — заявил директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов. Он отметил, что компания успела подготовиться к отопительному сезону и договориться о поставках газа, которые не связаны с российским «Газпромом».

Украина успела закачать дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита. Соглашение с крупным трейдером гарантирует бесперебойное теплоснабжение вне зависимости от действий других партнеров, передает RNS . Также Фаворов рассказал, что «Нафтогаз» рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа после нового года.

Контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года. Стороны договорились начать переговоры о новом контракте. Сейчас Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши.