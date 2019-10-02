Суд отменил указ губернатора Носова о двойных премиях чиновникам

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, носов сергей, портрет
Указ Сергея Носова о двойных зарплатах чиновникам не вступит в силуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд РФ признал недействительным указ губернатора Магаданской области Сергея Носова об увеличении зарплаты госслужащих в два раза. С таким заявлением перед журналистами выступила прокуратура Магаданской области.

«Верховный суд РФ доводы прокуратуры Магаданской области счел обоснованными, признал указ губернатора области недействующим», — передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Ранее Носов подписал указ о том, чтобы эффективная работа чиновников поощрялась денежными выплатами в размере двух должностных окладов. Тогда прокурор Магаданской области высказался против инициативы, однако губернатор протест отклонил. Областной суд также отказал прокурору, тогда он обратился в Верховный суд РФ.

Носов возглавлял мэрию Нижнего Тагила (Свердловская область) с 2012 года. В сентябре 2018 он занял пост губернатора Магаданской области.

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