Суд отменил указ губернатора Носова о двойных премиях чиновникам

Верховный суд РФ признал недействительным указ губернатора Магаданской области Сергея Носова об увеличении зарплаты госслужащих в два раза. С таким заявлением перед журналистами выступила прокуратура Магаданской области.
«Верховный суд РФ доводы прокуратуры Магаданской области счел обоснованными, признал указ губернатора области недействующим», — передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
Ранее Носов подписал указ о том, чтобы эффективная работа чиновников поощрялась денежными выплатами в размере двух должностных окладов. Тогда прокурор Магаданской области высказался против инициативы, однако губернатор протест отклонил. Областной суд также отказал прокурору, тогда он обратился в Верховный суд РФ.
Носов возглавлял мэрию Нижнего Тагила (Свердловская область) с 2012 года. В сентябре 2018 он занял пост губернатора Магаданской области.