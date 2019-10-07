Пушков призвал жестко отреагировать на задержание депутата Госдумы в США

Алексей Пушков предложил приостановить посылать в США российские делегации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержание и допрос в США депутата Инги Юмашевой демонстрирует нежелание США иметь диалог с Россией. С таким мнением выступил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Это одна целенаправленная линия на блокировку диалога», — рассказал «РИА Новости» Алексей Пушков. По его мнению, России следует найти способы отреагировать на данные события во избежание продолжения подобных действий и перехода в откровенно враждебную форму.

Сенатор предложил вариант развития событий — на время перестать посылать в США российские делегации и внимательнее посмотреть на американцев, стремящихся приехать в Россию по разным причинам. При этом Пушков призвал задуматься над тем, следует ли России «добиваться диалога со страной, которая этого не хочет».

Ранее депутат Госдумы Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс» — тогда в аэропорту Нью-Йорка у политика забрали документы и около часа проводили допрос с «неясными и неприемлемыми вопросами», напоминает «Национальная служба новостей». В связи с действиями американских властей в отношении парламентария Юмашевой, МИД РФ заявил протест США, передает RT.