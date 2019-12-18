Цены на смартфоны выросли в России

Apple находится на третьем месте по объему продаже в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Средняя стоимость смартфона в России в этом году выросла с 15,6 до 16,6 тысячи рублей. Об этом сообщает сотовый ритейлер МТС.

«Тренд на повышение средней цены устройства подтвердили и специалисты группы „М.Видео-Эльдорадо“», — пишет РБК. МТС отмечает, что по количеству проданных смартфонов рынок практически не изменился. Прирост составил всего лишь 1%. Однако объем в денежном выражении рынок российских гаджетов вырос на 6,4%.

На первом месте по проданным в 2019 году в России смартфонам находится Huawei, объем продаж которого с учетом бренда Honor составляет 32,7%. Также у россиян популярностью пользовались телефоны Samsung — 28,5% и Apple — 9,7% объема продаж.

Заметные изменения были зафиксированы на рынке аксессуаров, где продажи увеличились на 5% в сравнении с прошлым годом. Наиболее востребованными у россиян являются беспроводные наушники, фитнес-трекеры и «умные» часы.

Ранее ритейлеры рассказали, что в 2019 году россияне стали покупать более дорогие смартфоны. Жители страны стали покупать технически более совершенные и производительные модели, которые могли бы удовлетворять их потребности на протяжении последующих двух-трех лет, передает агентство Nation News.