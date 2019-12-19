Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в сумму, как покупку нового авианосца

Пожар нанес кораблю ущерб на сумму 95 млрд рублей Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» нанес кораблю ущерб на сумму 95 млрд рублей. Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на источник в штабе Северного флота, приобрести корабль такого же класса стоит немногим больше.

Собеседник газеты сообщил, что сумма 95 млрд рублей сложилась после того, как эксперты оценили повреждение конструкций авианосца, пострадавшее ремонтное оборудование, а также травмы, которые получили во время пожара военные и гражданские специалисты. Источник утверждает, что озвученная на совещании сумма ущерба вызвала негодование у командования ВМФ. Такой же авианосец с аналогичным сроком службы, по данным издания, стоит 110 млрд рублей.

Что будет дальше с «Адмиралом Кузнецовым» пока неясно. Как предполагает источник, его, скорее всего, восстановят, но «больше из-за его легендарности, чем боевой способности».

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом, напоминает RT. В результате возгорания на корабле два человека погибли и более десяти пострадали.

«Адмирал Кузнецов» является единственным авианесущим крейсером в России. Известно, что он вернулся в мурманский порт для проведения ремонта после боевых действий у берегов Сирии в феврале 2017 года. Ожидалось, что ремонтные работы завершаться к началу 2021 года, писало Nation News.