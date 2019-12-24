Правительство задумалось о смене собственника Сбербанка

Правительство РФ всерьез обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
«Вопрос действительно обсуждается, что есть конфликт интересов, это никому не нужно… Обсуждается потому, что финансовый регулятор (Центробанк РФ — прим. ред.), по идее, не должен быть участником тех организаций, которые он регулирует, за которыми надзирает… Кстати, тема не новая», — цитирует чиновника РИА «Новости». Какой структуре могут передать правительственный пакет акций Сбербанка в случае, если ЦБ выйдет из числа акционеров финорганизации, пока не уточняется.
Сейчас доля Центробанка в уставном капитале ПАО «Сбербанк» составляет 50% плюс одна голосующая акция, в голосующих акциях — 52,32%. Остальными акционерами «Сбербанка» являются более 8273 юридических и физических лиц. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 2,84%, а доля иностранных инвесторов — более 45%. С 1996 года торги акциями «Сбербанка» проводятся на российских биржах ММВБ и РТС.
В марте 2007 года банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего уставный капитал увеличился на 12%, и было привлечено 230,2 миллиарда рублей. Средний дневной объём торгов акциями Сбербанка составляет 40% объёма торгов на ММВБ. Акции ПАО «Сбербанк» включены в котировальный список первого уровня на биржевой площадке «ФБ ММВБ».