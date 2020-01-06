Поклонская раскритиковала идею памятника Бандере на границе с Россией

Наталья Поклонская уверена, что большинство украинцев не поддерживают идею памятника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская раскритиковала идею поставить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в городе Конотопе, который расположен недалеко от границы с Россией. Свое мнение об установке памятника она опубликовала в telegram-канале.

Идею памятника Бандеры она сравнила с «мерзким вирусом». По ее словам, такой «болезнью» страдают некоторые сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Конечно, эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам: что в Киеве, что в Кривом Роге, что в Донецке люди знают правду и ненавидят всю эту бандеровскую шваль», — добавила она.

Как писало «URA.RU», памятник Бандере хотят установить в городе Конотопе, который расположен в 70 километрах от границы с Россией. Бандера возглавлял Организацию украинских националистов в середине 20-го века. Во время Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, а бандеровцы принимали участие в боях против Советской Армии. В 2019 году день рождения Бандеры был включен украинским парламентом в список празднования памятных дат и юбилеев.