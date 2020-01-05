Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией

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Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, флаг украины, военные, солдаты
1 января украинские националисты провели в центре Киева шествие в честь дня рождения БандерыФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, установим там памятник Бандере!» — приводит его слова ТАСС. Марцинкив отметил, что памятник будет «под московским рубежом». Уточняется, что от Контопа до границы РФ всего около 70 км.

Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов с 1933 до 1959 года. Во время Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, а бандеровцы принимали участие в боях против советской армии. Несмотря на это день рождения Бандеры в 2019 году был включен украинским парламентом в список празднования памятных дат и юбилеев. А 2020 год объявлен во Львовской области годом Бандеры и ОУН.

Ранее, 1 января украинские националисты провели в центре Киева шествие в честь дня рождения лидера организации. На шествии собралось около тысячи радикалов, передает агентство Nation News. Они принесли факелы, барабаны, украинские флаги, политическую символику и портреты Бандеры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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