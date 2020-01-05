В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, установим там памятник Бандере!» — приводит его слова ТАСС. Марцинкив отметил, что памятник будет «под московским рубежом». Уточняется, что от Контопа до границы РФ всего около 70 км.
Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов с 1933 до 1959 года. Во время Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, а бандеровцы принимали участие в боях против советской армии. Несмотря на это день рождения Бандеры в 2019 году был включен украинским парламентом в список празднования памятных дат и юбилеев. А 2020 год объявлен во Львовской области годом Бандеры и ОУН.
Ранее, 1 января украинские националисты провели в центре Киева шествие в честь дня рождения лидера организации. На шествии собралось около тысячи радикалов, передает агентство Nation News. Они принесли факелы, барабаны, украинские флаги, политическую символику и портреты Бандеры.