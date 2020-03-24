Россиянам рассказали, что еще нужно мыть в условиях коронавируса

Огурцы, помидоры, перец и зелень следует замачивать в воде на 10-15 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роскачество посоветовало россиянам мыть упаковку продуктов, чтобы сберечь себя от микробов в условиях коронавируса. Также ведомство рекомендует мыть руки и протирать поверхности.

«После того, как вы принесли продукты домой, не будет лишним хорошо промыть упаковку, если она пластиковая, металлическая или стеклянная», — приводит слова Роскачества ТАСС. Отмечается, что обычной воды и мыла достаточно для дезинфекции упаковок. Ведомство советует убирать в холодильник только мытые продукты.

Помимо этого рекомендуется протирать поверхности, на которые выкладывают продукты. Также Роскачество советует тщательно промывать овощи и фрукты. А огурцы, помидоры, перец и зелень вовсе следует замачивать в воде на 10-15 минут и промывать под струей проточной воды. При этом огурцы с неровной поверхностью лучше мыть с щеточкой.

В качестве средства для мытья овощей и фруктов лучше выбирать нейтральное мыло типа детского. Если продукты доставляют на дом, то эксперты советуют попросить курьера не передавать заказ из рук в руки, а оставить его у двери. Кроме того заказ лучше сразу оплатить картой и также промыть продукты.

Также эксперты Роскачества рекомендуют при походе в магазин надевать медицинскую маску, не подносить грязные руки к лицу. В сообщении говорится, что магазины лучше посещать в непопулярное время, когда меньше всего людей. Вне дома Роскачество советует использовать антисептические гели. Расплачиваться за покупки рекомендуют с помощью карты или приложения на смартфоне, чтобы сократить количество физических контактов.