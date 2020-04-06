Больше 20 тысяч россиян обанкротились в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В январе—марте текущего года обанкротились 22,4 тысячи граждан. Это на 68% больше, чем за такой же перид прошлого года, следует из данных единого федерального реестра «Федресурс».

«В I квартале 2020 года в абсолютном выражении по росту несостоятельности лидируют Москва — 1,4 тыс. (+40,5%), Московская область — 1,3 тыс. (+64,2%) и Краснодарский край — 1,2 тыс. (+117,8%). Подавляющую часть процедур, а именно 93%, инициировали сами должники», — пишут «Известия» со ссылкой на реестр.

По словам аналитиков, в 2021 году из-за начавшегося экономического кризиса стоит ждать всплеска банкротств как среди граждан, так и в бизнес-секторе.