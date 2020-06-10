В регионах России к выходным температура упадет на 20 градусов

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Россияне не успеют замерзнуть на выходых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Арктическое вторжение», вслед за которым в Россию придет похолодание, будет кратковременным, но в некоторых регионах страны температура снизится на 20 градусов. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«На полярном Урале в минувшие дни отмечались рекорды тепла. Там воздух прогревался почти до +30 градусов, то уже сейчас температура начала снижаться. В ближайшие дни регион попадет в отрицательную аномалию температуры. Температурный режим прогнозируется на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений. То есть, по сути, там похолодает на 20 градусов и более», — сказала ведущий специалист «Фобоса».

Она добавила, что после «арктического вторжения» будет комфортная летняя погода. «Похолодание окажется достаточно кратковременным. Уже в начале следующей недели мы с вами можем рассчитывать на +22…+27 [градусов по Цельсию]», — объяснила URA.RU Волосюк.

К выходным Волосюк прогнозирует похолодание на всей северной половине Европейской России. «В средней полосе страны жара ослабеет, температура вернется в норму. На Среднем и Южном Урале после 25 и 30 градусов [тепла], температура понизиться до 15-20», — заключила она.

Ранее Центр погоды «Фобос» предупредил россиян об «арктическом вторжении». Прохладный приток будет продвигаться вглубь континента, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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