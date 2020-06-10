После аномальной жары россиян ждет «арктическое вторжение»

В России в ближайшие дни аномальная жара сменится «арктическим вторжением». Об этом сообщается на портале центра «Фобос».
Синоптики отметили, что на всей европейской части страны температура воздуха значительно выше климатической нормы, как на севере Африки. «На Русской равнине начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана. Облачная гряда, связанная с ним, протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря», — говорится в сообщении центра «Фобос».
До конца недели прохладный поток продвинется вглубь континента, считают синоптики. Они отметили, что арктическое вторжение не коснется лишь крайний юг страны. Уже в выходные на большей части Центра и Северо-Запада страны столбики термометров уже не поднимутся выше +20 градусов по Цельсию, также будут ливни и грозы, прогнозируют специалисты.
В разговоре с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что по всей территории России этим летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
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