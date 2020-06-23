«Единая Россия» укрепляется в регионах страны. Такое мнение URA.RU высказал политолог Евгений Минченко, комментируя встречу секретаря генсовета партии Андрея Турчака и врио губернатора Чувашии Олега Николаева.
«Для кандидатов выдвижение и поддержка „Единой России“ полезны — это, в первую очередь, наличие базы организационной поддержки», — заявил Минченко. Для партии, в свою очередь, контакт с губернаторами важен, так как главы регионов являются главными фигурами в субъектах РФ, объяснил политолог.
Николаев пойдет на выборы главы республики от партии власти в единый день голосования — 13 сентября. Голосование будет проходить в 20 регионах. В 14 из них кандидаты идут от «Единой России».
«Было бы странно, если бы партия не участвовала в выборах глав субъектов. Для „Единой России“ то, что такое количество губернаторов решили идти на выборы вместе с партией — положительный сигнал. Значит, в ее рейтингах есть позитивная динамика», — считает Минченко.
Ранее на встрече Турчак и Николаев договорились о сотрудничестве. «Важно, чтобы мы занимались этим вместе (улучшением жизни в Чувашии — ред.) — без оглядки на политические моменты, политическую окраску. „Единая Россия“ к такой работе готова и открыта для взаимодействия», — передает слова Турчака сайт «Единой России».
Николаев стал врио губернатора Чувашии 29 января 2020 года. Его предшественник Михаил Игнатьев был уволен из-за утраты доверия. Недавно он скончался в больнице.