По словам Ксении Собчак, за поправки, касающиеся прав человека выступал ее отец Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Телеведущая и журналист Ксения Собчак рассказала, чем выделялась Конституция, предложенная Борисом Ельциным в 1993 году. По ее мнению, документ был составлен с большим перевесом в сторону полномочий президента.

«Конституция 93-го года писалась, к сожалению, в интересах Ельцина, поэтому была суперпрезидентской, и делала сразу президента не частью исполнительной власти, а пресловутым „гарантом“», — написала Собчак в своем Instagram. Таким образом, телеведущая поспорила с расхожим мнением, что документ 1993 года писали в интересах американцев.

Кроме того, по словам телеведущей, проект первой Конституции РФ первоначально не содержал пунктов, касающихся прав человека. Однако они появились позднее, в том числе благодаря ее отцу — мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

Ранее телеведущая поделилась в своем Instagram скандальным постом, посвященным изменениям в Конституцию РФ и беспорядкам в США. Позже оказалось, что пост являлся своеобразным наказанием для Собчак, придуманным в эфире юмористического шоу «Comment out».

Завершившееся накануне голосование по поправкам в Конституцию РФ стало, по мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, референдумом доверия к президенту страны Владимиру Путину. На нем глава государства получил больше голосов (57,7 млн, 52,95% от общего количества избирателей — даже с учетом не пришедших), чем в 2018-м (56,4 млн, 51,84%). Помимо этого, в ходе голосования зарегистрировано рекордно низкое количество нарушений, большинство из которых оказались фейками и провокациями.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.