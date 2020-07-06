Рудковская рассказала о защите от дронов над своим домом

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 5 Июл 2020 в 7:31 PDT

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Правила регистрации беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября прошлого года. Согласно им, каждый, кто покупает дрон весом от 0,25 до 30 килограммов, должен зарегистрировать летательный аппарат в Росавиации. Государственная дума приняла закон, который разрешает силовикам уничтожать беспилотники-нарушители, пишет « Национальная служба новостей ». Документ наделяет ФСО, Росгвардию, МВД, СВР и ФСБ полномочиями пресекать появление дронов в воздушном пространстве.

«Мы сейчас поставили хитрую систему, сбивает любой дрон», — сообщила Рудковская. Она посоветовала не рисковать запускать такие летательные аппараты над ее домом. Установить защиту пришлось после того, как над землей продюсера летал дрон, который записал расположение всех объектов на ее территории, отметила Рудковская.

В доме продюсера и супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яны Рудковской установлена специальная система защиты от дронов. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Рудковская советует не запускать дроны над ее домом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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