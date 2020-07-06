05 июля 2020

Рудковская рассказала о защите от дронов над своим домом

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, плющенко евгений, рудковская яна
Рудковская советует не запускать дроны над ее домом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В доме продюсера и супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яны Рудковской установлена специальная система защиты от дронов. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Мы сейчас поставили хитрую систему, сбивает любой дрон», — сообщила Рудковская. Она посоветовала не рисковать запускать такие летательные аппараты над ее домом. Установить защиту пришлось после того, как над землей продюсера летал дрон, который записал расположение всех объектов на ее территории, отметила Рудковская.

Правила регистрации беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября прошлого года. Согласно им, каждый, кто покупает дрон весом от 0,25 до 30 килограммов, должен зарегистрировать летательный аппарат в Росавиации. Государственная дума приняла закон, который разрешает силовикам уничтожать беспилотники-нарушители, пишет «Национальная служба новостей». Документ наделяет ФСО, Росгвардию, МВД, СВР и ФСБ полномочиями пресекать появление дронов в воздушном пространстве.

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Папарацци в деле) Помнится в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон , потом вышли материалы с расположением всех объектов ) Мы сеи?час поставили хитрую систему , сбивает любои? дрон,так ,что я бы не рисковала так как все с неба упаде?т на нашу территорию автоматически становится нашим , тем более когда незаконно летает ) )) Тем не менее людям этои? замечательнои? профессии, которая вынюхивает , высматривает, шпионит , а потом делает «слив» а телеграм -каналы просвещается ! Кстати один из новых трендов @tiktok и @tiktok_russia , почему бы и не поддержать ) ???????????? Porsche Panamera @porschenewsroom_russia и ФИФА ?????????? created by @vladkrasavin

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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