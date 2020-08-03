Экономист предложил россиянам самим выбирать пенсионный возраст

России предложили перейти на схему плавающего пенсионного возраста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

России следует перейти на систему плавающего пенсионного возраста, где каждый человек сам решает, когда стать пенсионером. С таким предложением выступил профессор Высшей школы экономики, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Он отметил, что развитые страны давно работают по такой модели.

«Схема такая: вы стремитесь повышать свою зарплату […] чтобы отчислять как можно больше денег в пенсионные фонды. Допустим, вам исполнилось 65 лет, и вам сообщают размер ваших накоплений и потенциальных пенсионных выплат, причем по выбору — рассчитанных на их выплату в течение ближайших лет или пожизненно. Вы говорите, что будете продолжать работать, поскольку сумма не устраивает», — цитирует профессора «Московский комсомолец».

Получается, что каждый сам решает, когда становиться пенсионером. Экономист уверен, что понятие единого для всех пенсионного возраста уходит в прошлое. Он отметил, что в России «пенсии копеечные» из-за низких зарплат. «В этом корень проблемы. Человек, выйдя на заслуженный отдых, недоумевает: как же так, пахал десятилетиями, а в старости обречен на прозябание», — размышляет Гонтмахер. Он выразил надежду, что когда-нибудь и в РФ придут к схеме плавающего пенсионного возраста. Однако, по его мнению, для этого нужна высокопроизводительная, инновационная экономика.

Ранее Госдуме предложили вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Шанс вернуть прежний пенсионный возраст есть, так как правительство, которое приняло данное решение, ушло в отставку. Депутаты призвали поступить по совести. С таким же предложением ранее выступили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко. Как отмечает экономист Фарида Мирзабалаева, пенсионный возраст могут снизить в случае роста безработицы и ухудшения ситуации на рынке труда.

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