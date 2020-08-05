Аналитики назвали плюсы и минусы трехдневных выборов

От выборов 13 сентября будет зависеть, сохраниться ли практика трехдневного голосования в будущем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трехдневные выборы с 11 по 13 сентября в единый день голосования в России повысят явку и легитимность, но разозлит членов избирательной комиссии и оппозицию. Такой прогноз сделали аналитики Центра политической конъюнктуры.

«[Трехдневное голосование] эффективно для повышения демократичности и легитимности выборов. Сохранится ли такая практика в России, будет зависеть от того, как она будет применена в единый день голосования 13 сентября», — рассказал URA.RU руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Плюсы трехдневного голосования

Благодаря трехдневным выборам в голосовании сможет принять большее количество граждан.

Повысится общее число участников голосования, следовательно будет выше народная поддержка принятых на выборах решений.

Распределение голосующих на несколько дней снизит нагрузку на избиркомы.

Трехдневные выборы обеспечивают эпидемиологическую безопасность, поскольку так проще соблюдать социальную длистанцию и проводить обработку помещений.

Минусы трехдневного голосования

Следить за выборами будет сложнее. Поэтому нужно будет подготовить наблюдателей.

Оппозиция будет критиковать итоги выборов, объясняя их новой процедурой.

Международное сообщество также раскритикует новый формат голосования, интерпретировав изменения как антидемократические.

Члены комиссий и наблюдателей будут недовольны процедурой, поскольку им придется работать три дня вместо одного.

Политические аналитики ожидают, что итоговая явка в сентябре может быть даже выше, чем на выборах в 2019 году. На первом этапе могут возникать организационные трудности на избирательных участках. А после завершения выборов стоит ждать дискуссии о целесообразности сохранения голосования в несколько дней на выборах в Госдуму в 2021 году. Но в конечном итоге такой формат приобретет черты устойчивого института, а передовые электоральные практики могут сделать Россию лидером и трендсеттером в развитии института выборов, считают в Центре политической конъюнктуры.

Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Теперь по решению избирательной комиссии участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Ожидается, что нововведения изменят привычки россиян.

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