Аналитики назвали плюсы и минусы трехдневных выборов

Трехдневные выборы с 11 по 13 сентября в единый день голосования в России повысят явку и легитимность, но разозлит членов избирательной комиссии и оппозицию. Такой прогноз сделали аналитики Центра политической конъюнктуры.
«[Трехдневное голосование] эффективно для повышения демократичности и легитимности выборов. Сохранится ли такая практика в России, будет зависеть от того, как она будет применена в единый день голосования 13 сентября», — рассказал URA.RU руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Плюсы трехдневного голосования
- Благодаря трехдневным выборам в голосовании сможет принять большее количество граждан.
- Повысится общее число участников голосования, следовательно будет выше народная поддержка принятых на выборах решений.
- Распределение голосующих на несколько дней снизит нагрузку на избиркомы.
- Трехдневные выборы обеспечивают эпидемиологическую безопасность, поскольку так проще соблюдать социальную длистанцию и проводить обработку помещений.
Минусы трехдневного голосования
- Следить за выборами будет сложнее. Поэтому нужно будет подготовить наблюдателей.
- Оппозиция будет критиковать итоги выборов, объясняя их новой процедурой.
- Международное сообщество также раскритикует новый формат голосования, интерпретировав изменения как антидемократические.
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Члены комиссий и наблюдателей будут недовольны процедурой, поскольку им придется работать три дня вместо одного.
Политические аналитики ожидают, что итоговая явка в сентябре может быть даже выше, чем на выборах в 2019 году. На первом этапе могут возникать организационные трудности на избирательных участках. А после завершения выборов стоит ждать дискуссии о целесообразности сохранения голосования в несколько дней на выборах в Госдуму в 2021 году. Но в конечном итоге такой формат приобретет черты устойчивого института, а передовые электоральные практики могут сделать Россию лидером и трендсеттером в развитии института выборов, считают в Центре политической конъюнктуры.
Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Теперь по решению избирательной комиссии участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Ожидается, что нововведения изменят привычки россиян.
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