Протестующие сжигают здания, а солдаты стреляют по горожанам резиновыми пулями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В массовых беспорядках в Бейруте пострадали уже более 230 человек, от полученного ранения в голову погиб один жандарм, пишет ТАСС. Протестующие захватывают правительственные здания и устраивают пожары.

К массовым уличным акциям призвал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Протестующие требуют отставки кабинета министров Ливана и проведения досрочных парламентских выборов. В субботу, 8 августа, столкновения между демонстрантами и полицией проходили у здания парламента в центре Бейрута. В ход шли слезоточивый газ и камни. Позже участники акций заняли здания МИД и министерства экономики Ливана, изнутри была слышна стрельба.

Французский журналист Реми Бузин опубликовал кадры горящего здания. На своей странице в Twitter он написал, что «гнев демонстрантов огромен».

Des tensions en cours proche du parlement au Liban. La col?re est ?norme du c?t? des manifestants. #Beirut #?????_???_???????



Live sur @brutofficiel dans l’apr?s-midi si possible. pic.twitter.com/x2k2qKWWMQ — Remy Buisine (@RemyBuisine) August 8, 2020

А в Бейруте как после взрыва все возбудились!



??Демонстранты в Бейруте заняли здание МИД pic.twitter.com/5IaFky1xM6 — Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) August 8, 2020

Пользователи соцсетей опубликовали видео, где жители Бейрута прячутся от обстрела на Площади Мучеников в центре города. Автор ролика просит включить звук, чтобы услышать количество резиновых пуль, которые военные выпустили по протестующим.

"The army is shooting at us in excess." We're in Martyrs' Square, Downtown #Beirut.



Sound on to hear the amount of rubber-coated bullets being fired directly at protesters ???? pic.twitter.com/4EFaqIf2lB — Beirut Today (@bey_today) August 8, 2020

Протестующие в Бейруте захватили здание министерства экономики, из окон выбрасывают документы и портреты президента Ауна.



Тем временем офицер ливанской армии стреляет из пистолета в направлении толпы участников акции. Пострадавших уже 172, есть погибшие pic.twitter.com/7TtlgaP39K — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) August 8, 2020

Участники протестов сожгли здание, которое принадлежало бывшему министру Марвану Хайруддину.

Протестующие захватили здания МИД, министерства природы и министерства экономики. Теперь они пытаются проникнуть в офисы Бейрутской администрации. Об этом сообщила журналистка Дженан Мусса.

Anti government protestors in #Beirut have stormed offices of the Foreign ministry, the economy ministry and the environment ministry.



Now they are trying to enter the offices of Beirut manucipality.@akhbarpic.twitter.com/E8yv8Op2oz — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 8, 2020

К массовым антиправительственным акциям граждан Ливии призвал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель, пишет «Ридус». Политик выступал на похоронах генсекретаря партии Катаиб Назара Наджаряна, который погиб 4 августа во время взрыва в морском порту Бейрута. Оппозиционеры требуют отставки правительства технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов. Взрыв селитры в порту Бейрута 4 августа унес жизни 150 человек, пострадали еще пять тысяч граждан.

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