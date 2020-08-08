Пользователи соцсетей публикуют жуткие кадры протеста в Бейруте. ВИДЕО

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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, пожар, огонь, колесо горит, пламя
Протестующие сжигают здания, а солдаты стреляют по горожанам резиновыми пулями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В массовых беспорядках в Бейруте пострадали уже более 230 человек, от полученного ранения в голову погиб один жандарм, пишет ТАСС. Протестующие захватывают правительственные здания и устраивают пожары.

К массовым уличным акциям призвал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Протестующие требуют отставки кабинета министров Ливана и проведения досрочных парламентских выборов. В субботу, 8 августа, столкновения между демонстрантами и полицией проходили у здания парламента в центре Бейрута. В ход шли слезоточивый газ и камни. Позже участники акций заняли здания МИД и министерства экономики Ливана, изнутри была слышна стрельба.

Французский журналист Реми Бузин опубликовал кадры горящего здания. На своей странице в Twitter он написал, что «гнев демонстрантов огромен».

Пользователи соцсетей опубликовали видео, где жители Бейрута прячутся от обстрела на Площади Мучеников в центре города. Автор ролика просит включить звук, чтобы услышать количество резиновых пуль, которые военные выпустили по протестующим.

Участники протестов сожгли здание, которое принадлежало бывшему министру Марвану Хайруддину.

Протестующие захватили здания МИД, министерства природы и министерства экономики. Теперь они пытаются проникнуть в офисы Бейрутской администрации. Об этом сообщила журналистка Дженан Мусса.

К массовым антиправительственным акциям граждан Ливии призвал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель, пишет «Ридус». Политик выступал на похоронах генсекретаря партии Катаиб Назара Наджаряна, который погиб 4 августа во время взрыва в морском порту Бейрута. Оппозиционеры требуют отставки правительства технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов. Взрыв селитры в порту Бейрута 4 августа унес жизни 150 человек, пострадали еще пять тысяч граждан.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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