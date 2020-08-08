08 августа 2020

Названы вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Получать высокую зарплату можно не только в Москве, но и регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты HeadHunter представили список наиболее высокооплачиваемых вакансий в РФ за август 2020 года. Самые выгодные предложения в оказались столице.

«В Москве ищут Самые E-commerce директора на зарплату 400 тысяч рублей или руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями, платить обещают от 350 до 500 тысяч рублей», — пишет «МК». В регионах также есть вакансии с высокой заработной платой. Так, например, менеджер по развитию территории в Набережных Челнах и глава строительного объекта особой опасности получат от 350 тысяч рублей.

На зарплату в 300 тысяч рублей могут рассчитывать директора обособленного подразделения в ХМАО и руководители по маркетингу в Ульяновске. Кроме того, высокую оплату подразумевают такие вакансии, как разработчик React Front-End в Анапе, технический менеджер проектов в Северной столице.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования пришли к выводу, что в цифровой сфере легче всего найти подработку. Они выяснили, что на сегодняшний день востребованы такие специалисты, как оператор кол-центра, онлайн-консультант, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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