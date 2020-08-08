Названы вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Специалисты HeadHunter представили список наиболее высокооплачиваемых вакансий в РФ за август 2020 года. Самые выгодные предложения в оказались столице.
«В Москве ищут Самые E-commerce директора на зарплату 400 тысяч рублей или руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями, платить обещают от 350 до 500 тысяч рублей», — пишет «МК». В регионах также есть вакансии с высокой заработной платой. Так, например, менеджер по развитию территории в Набережных Челнах и глава строительного объекта особой опасности получат от 350 тысяч рублей.
На зарплату в 300 тысяч рублей могут рассчитывать директора обособленного подразделения в ХМАО и руководители по маркетингу в Ульяновске. Кроме того, высокую оплату подразумевают такие вакансии, как разработчик React Front-End в Анапе, технический менеджер проектов в Северной столице.
Ранее эксперты Института прогрессивного образования пришли к выводу, что в цифровой сфере легче всего найти подработку. Они выяснили, что на сегодняшний день востребованы такие специалисты, как оператор кол-центра, онлайн-консультант, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов.
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