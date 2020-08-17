В России более 927 тысяч зараженных коронавирусом

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Меры санитарной безопасности играют ключевую роль в борьбе с коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в РФ зарегистрировано 4 892 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 4 892 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки, по официальным данным, скончалось 55 человек, вылечились от инфекции 3 133 пациентов.

На первом месте по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, где за последние сутки выявили 690 новых случаев заболевания. На втором месте Санкт-Петербург — там 159 заболевших. Третье место занимает Московская область — 141 заболевший.

С начала пандемии в России выявлено уже 927 745 заболевших. Жертвами COVID-19 стали 15 740 россиян. Победить вирус удалось 736 101 инфицированному.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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