Путин придумал Фрадкову новую работу

Михаил Фрадков занял новый пост
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Фрадкова на пост главы Российского института стратегических исследований. Об этом говорится в соответствующем указе, он опубликован на официальном портале публикования правовых актов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.