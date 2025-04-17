Путин придумал Фрадкову новую работу

Путин назначил Фрадкова главой Российского института стратегических исследований

17 апреля 2025 в 15:51 Размер текста - 17 +

Михаил Фрадков занял новый пост Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил Михаила Фрадкова на пост главы Российского института стратегических исследований. Об этом говорится в соответствующем указе, он опубликован на официальном портале публикования правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Фрадкова на пост главы Российского института стратегических исследований. Об этом говорится в соответствующем указе, он опубликован на официальном портале публикования правовых актов.