Бывшие «вагнеровцы» пошутили про Курскую область

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Экс-вагнеровцы из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали шутку про Курскую область в telegram-канале
Экс-вагнеровцы из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали шутку про Курскую область в telegram-канале Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Бывшие «вагнеровцы» из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали шуточную картинку про Курскую область, в которой обыгрывается ситуация воображаемого собеседования. Сообщение появилось в telegram-канале подразделения. В частности, воображаемый работодатель интересуется, в какой области работал кандидат в условиях сильного стресса.

«„В какой области вы работали?“ — „В Курской“», — гласит текст на картинке, опубликованной в telegram-канале подразделения. Канал бойцов, перешедших в спецназ «Ахмат» после попытки вооруженного мятежа Евгения Пригожина, сделал репост записи военного корреспондента Александра Симонова.

Бои в Курской области идут с 6 августа 2024 года, когда сюда ворвались подразделения ВСУ. За последние сутки в регионе было перехвачено 49 БПЛА. Также ВС РФ удалось освободить монастырь в Горнале, где прятались около 200 бойцов ВСУ. Российским бойцам осталось освободить два населенных пункта в регионе. 

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Бывшие «вагнеровцы» из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали шуточную картинку про Курскую область, в которой обыгрывается ситуация воображаемого собеседования. Сообщение появилось в telegram-канале подразделения. В частности, воображаемый работодатель интересуется, в какой области работал кандидат в условиях сильного стресса. «„В какой области вы работали?“ — „В Курской“», — гласит текст на картинке, опубликованной в telegram-канале подразделения. Канал бойцов, перешедших в спецназ «Ахмат» после попытки вооруженного мятежа Евгения Пригожина, сделал репост записи военного корреспондента Александра Симонова. Бои в Курской области идут с 6 августа 2024 года, когда сюда ворвались подразделения ВСУ. За последние сутки в регионе было перехвачено 49 БПЛА. Также ВС РФ удалось освободить монастырь в Горнале, где прятались около 200 бойцов ВСУ. Российским бойцам осталось освободить два населенных пункта в регионе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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