Бывшие «вагнеровцы» пошутили про Курскую область

Бывшие «вагнеровцы» из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали шуточную картинку про Курскую область, в которой обыгрывается ситуация воображаемого собеседования. Сообщение появилось в telegram-канале подразделения. В частности, воображаемый работодатель интересуется, в какой области работал кандидат в условиях сильного стресса.
«„В какой области вы работали?“ — „В Курской“», — гласит текст на картинке, опубликованной в telegram-канале подразделения. Канал бойцов, перешедших в спецназ «Ахмат» после попытки вооруженного мятежа Евгения Пригожина, сделал репост записи военного корреспондента Александра Симонова.
Бои в Курской области идут с 6 августа 2024 года, когда сюда ворвались подразделения ВСУ. За последние сутки в регионе было перехвачено 49 БПЛА. Также ВС РФ удалось освободить монастырь в Горнале, где прятались около 200 бойцов ВСУ. Российским бойцам осталось освободить два населенных пункта в регионе.
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