Минфин РФ оценил идею отменить транспортный налог

Минфин РФ считает, что отменять транспортный налог в стране нецелесообразно, потому что из-за этого могут снизиться поступления в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога. Транспортный налог является одним из источников формирования дорожных фондов», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства. В министерстве добавили, что транспортный налог формирует доход региональных и местных бюджетов.
Если поступления в дорожный фонд снизятся, их нужно будет восполнять из госбюджета. Если же компенсировать отмену налога за счет акцизов, то все товары могут подорожать, отметили в Минфине РФ.
Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев внес в палату законопроект, предполагающий отмену транспортного налога, передает RT. К рассмотрению соответствующих документов парламент может приступить в начале осени, рассказал Барышев URA.RU.
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