В России уменьшился прирост заболевших коронавирусом

На утро 23 августа выявлено 4 852 новых заболевших коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России на утро 23 августа выявлено 4 852 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе и COVID-19. Днем ранее был зафиксирован прирост в 4 921 инфицированного, ежедневное число заболевших COVID-19 росло два дня подряд.

«За последние сутки в России выявлено 4 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1 147 случаев (23,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом остается Москва (+611). Следом идут Санкт-Петербург (+180) и Московская область (+164). Прирост заболевших зафиксирован и на Урале. Лидером среди регионов УрФО по числу больных COVID остается Свердловская область (129 новых случаев). Новые случаи также выявлены в ХМАО (+77), в Челябинской области (+71), в Тюменской области (+50), в ЯНАО (+62) и в Пермском крае (+60).

На сегодняшний день всего в России выявлено 956 749 заболевших в 85 регионах. Жертвами инфекции стали 16 383 человека, в том числе 73 за последние сутки. Из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 3 162 человека. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 770 639 человек.

Во всем мире от COVID-19 умерли более 800 тысяч человек, пишет RNS . Больше всего зарегистрированных случаев коронавируса в США, Бразилии и Индии. Россия занимает четвертое место в мире по числу зараженных. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 23 млн.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.