Курильские острова обречены остаться «спорными территориями» для любого японского руководства и суверенной территорией развития — для России. Об этом в колонке «
Токарев напомнил, что Курилы так и остались для уходящего с поста премьер-министра Японии Синдзо Абэ недостижимой политической целью. Он отмечает, что если Шикотан еще может обсуждаться как спорная территория, то для передачи Итурупа и Кунашира нет никакой документальной основы. По словам сотрудника МГИМО, эти острова делают Охотское море для России «внутренним с понятными геополитическими и промысловыми преимуществами» и «являются океанскими воротами для Тихоокеанского флота».
Токарев напомнил также, что Япония ранее обсуждала с США договор о безопасности, по которому войска НАТО могут расположиться на ее территории. «То есть передача островов — это потенциальное расширение американского военного присутствия у наших границ», — отмечает эксперт.
На островах в рамках программы развития в последние два года начали строить дороги и социальные объекты, самолеты связывают их с большой землей. «Пространство флага и танка, мало менявшееся с 1946 года, постепенно превращается в российскую территорию, на которой живут люди, имеющие доступ к общественным благам», — пишет эксперт, делая вывод о том, что Итуруп и Кунашир — «редкий случай, когда можно сказать „никогда“».
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