Врачи раскрыли, какая диета помогает победить коронавирус

Рацион питания оказывает воздействие на иммунитет, который, в свою очередь, влияет на тяжесть течения COVID-19. Как выяснили ученые, те люди, кто чаще употребляет в пищу капусту и кисло-молочные продукты имеют больше шансов победить болезнь, чем те, кто придерживается средиземноморской диеты.
Ученые из клиники берлинского университета имени Гумбольдта предположили, что смертность от COVID-19 зависит в том числе от национальных особенностей питания, -пишет газета «Известия». Они выяснили, что наиболее низкий уровень летальности от копронавируса в странах ЕС был зафиксирован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии — там, где люди часто употребляют в пищу квашенную или сырую капусту. Свои доводы они подкрепили статистикой из Кореи и Тайваня, где этот овощ также популярен. Жители Турции, где также зафиксирован низкий уровнь летальности (2,4%), также потребляют много капусты и кисломолочных продуктов.
Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева считает, что молочные и кисломолочные продукты способствуют выведению мочевой кислоты, нормализации липидного и углеводного обмена, являются источником кальция, витамина Д, которые помогают бороться с вирусами. «Рациональная диета, богатая витаминами и антиоксидантными веществами, способствует формированию адекватного иммунитета, поддержанию здорового веса и может быть фактором выздоровления», — отметила Пугачева.
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