Работы будут вестись в течение двух часов, путей для объезда нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок трассы Пермь — Екатеринбург перекроют в ночь на 27 сентября. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Прикамье».

Планируется перекрыть участок трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург в Пермском крае. Работы будут вестись от развязки на Кукуштан и Осу до р. Сафронов Ключ, вблизи отворота на железнодорожную станцию Курашимский и возле деревень Ботово и Канабеково Кунгурского района. Сообщается, что ремонтные работы пройдут с двух до четырех часов в ночь на 27 сентября. Протяженность участка 11 километров. В обозначенное время движение будет перекрыто в обе стороны.

Перекрытие трассы необходимо для монтажа надземного пешеходного перехода в районе пермской деревни Сухо-Платошино. Планируется, что в ходе работ проезжая часть будет расширена до четырех полос.

Участок трассы, который будет перекрыт в ночь на 27 сентября