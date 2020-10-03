Александр Мясников назвал Алексея Навального предателем Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Врач и телеведущий Александр Мясников в очередной раз обрушился с критикой на блогера Алексея Навального, назвав его предателем, который «продался за конфетку». Своим мнением он поделился в эфире программы «Соловьев Live».

«Меня многие просят еще раз прокомментировать ситуацию с Навальным, с его обвинением в адрес нашего президента и врачей, которые ему спасли жизнь. Но мне противно это делать. <…>. Действительно, мне просто противно об этом говорить. Я считаю, что это предатель, который продался за конфетку, за улыбку, за то, чтобы его пощекотали подмышками. Он идиотски смеется и распространяет клевету на людей, которые ему реально спасли жизнь», — заявил Мясников.

Он считает, что омские врачи должны «преодолеть естественную брезгливость» и подать иск против Навального. Причем не потому, что это нужно им, а чтобы «другим было неповадно».

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили.

Позже Навальный выступил с обвинением в адрес Владимира Путина и омских врачей. Последние, по его словам, якобы были готовы ждать, пока он умрет. Блогер заявил, что главврач больницы в Омске «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей».