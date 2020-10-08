08 октября 2020

Как уберечься от коронавируса в общественном транспорте. Советы Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, автобус, общественный транспорт, масочный режим
Маски — самое главное средство для профилактики заражения коронавирусом Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заведующий НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский выделил несколько правил санитарной безопасности для поездок в общественном транспорте. Академик уточнил, что люди привыкли за время пандемии к этим мерам настолько, что начинают забывать об обязательном их исполнении.

  • «Главное — надевать маску», — сообщил Покровский в беседе радио Sputnik. При этом необходимо это делать не на самом входе, а за несколько десятков или даже сотен метров до входа метро или на автобусной остановке.
  • Надевать перчатки или хотя бы как можно меньше касаться предметов. Если касаетесь, то не задевать потом свое лицо или тело, и при первой возможности вымыть руки.
  • Обеспечить циркуляцию воздуха. В вагоне или салоне автобуса снизить риск заражения поможет проветривание, однако не забывать о температурном режиме, чтобы не простудиться.
  • Соблюдать социальную дистанцию. Необходимо быть как можно дальше от других людей.

Академик РАН утверждает, что все же главным является маска, так как в часы пик невозможно соблюдать дистанцию, а погода уже не всегда позволит проветривать салон автобуса или вагона. Самым же лучшим решением будут пешие прогулки, которые сократят контакт с другими людьми и будут полезны во всех отношениях.

Ранее Минздрав РФ посоветовал россиянам провести ближайшие выходные дома и ограничить использование общественного транспорта. Такая просьба прозвучала на фоне быстрорастущей заболеваемости коронавирусом в стране.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...