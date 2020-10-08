Заведующий НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский выделил несколько правил санитарной безопасности для поездок в общественном транспорте. Академик уточнил, что люди привыкли за время пандемии к этим мерам настолько, что начинают забывать об обязательном их исполнении.
- «Главное — надевать маску», — сообщил Покровский в беседе радио Sputnik. При этом необходимо это делать не на самом входе, а за несколько десятков или даже сотен метров до входа метро или на автобусной остановке.
- Надевать перчатки или хотя бы как можно меньше касаться предметов. Если касаетесь, то не задевать потом свое лицо или тело, и при первой возможности вымыть руки.
- Обеспечить циркуляцию воздуха. В вагоне или салоне автобуса снизить риск заражения поможет проветривание, однако не забывать о температурном режиме, чтобы не простудиться.
- Соблюдать социальную дистанцию. Необходимо быть как можно дальше от других людей.
Академик РАН утверждает, что все же главным является маска, так как в часы пик невозможно соблюдать дистанцию, а погода уже не всегда позволит проветривать салон автобуса или вагона. Самым же лучшим решением будут пешие прогулки, которые сократят контакт с другими людьми и будут полезны во всех отношениях.
Ранее Минздрав РФ посоветовал россиянам провести ближайшие выходные дома и ограничить использование общественного транспорта. Такая просьба прозвучала на фоне быстрорастущей заболеваемости коронавирусом в стране.
Подписывайтесь на URA.RU в