В Госдуме задумались о психике россиян

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил разработать на государственном уровне программу по охране психического здоровья. Свою идею он объясняет тем, что в России уделяют недостаточно внимания этой области здравоохранения, хотя в стране чаще всего инвалидность получают люди с расстройствами психики.
«Если мы посмотрим статистику выдачи больничных листов, то окажется, что психические расстройства стоят в нашей стране на пятом месте! Скажу больше — психические расстройства в России занимают первое место среди причин инвалидизации. То есть больше всего инвалидов у нас именно по психическим заболеваниям», — сказал Менделевич в интервью «Парламентской газете».
При этом собеседник издания отметил, что в РФ есть программа по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям, но по психическому здоровью — нет. Эту программу депутат предлагает включить в национальный проект «Здравоохранение», Минздрав, по его информации, поддерживает инициативу.
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