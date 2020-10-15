15 октября 2020

В Госдуме задумались о психике россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
В России необходимо создать программу по охране психического здоровья, уверен Борис Менделевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил разработать на государственном уровне программу по охране психического здоровья. Свою идею он объясняет тем, что в России уделяют недостаточно внимания этой области здравоохранения, хотя в стране чаще всего инвалидность получают люди с расстройствами психики.

«Если мы посмотрим статистику выдачи больничных листов, то окажется, что психические расстройства стоят в нашей стране на пятом месте! Скажу больше — психические расстройства в России занимают первое место среди причин инвалидизации. То есть больше всего инвалидов у нас именно по психическим заболеваниям», — сказал Менделевич в интервью «Парламентской газете».

При этом собеседник издания отметил, что в РФ есть программа по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям, но по психическому здоровью — нет. Эту программу депутат предлагает включить в национальный проект «Здравоохранение», Минздрав, по его информации, поддерживает инициативу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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