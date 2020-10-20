Лучшую театральную постановку ArtMasters выберут 21 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве выбрали три лучших театральных мини-постановки молодых деятелей культуры в рамках финала Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Теперь спектакли начинающих театралов покажут на сцене Большого театра. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

Финал ArtMasters прошел 19 октября в Московском продюсерском центре. Конкурсанты показывали отрывки из театральных постановок, сделанных в коллаборации с резидентами смены «Театр» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Из всех постановок жюри выбрали три лучших — «Сказку о Рыбаке и Рыбке», «Три сестры» и отрывок попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений «Летящие». Теперь перфомансы войдут в программу торжественной церемонии закрытия чемпионата на сцене Большого театра 21 октября.

«Люди, которые месяц назад не знали друг друга, которые встретились впервые, сегодня работали командой. Все ребята невероятно талантливые. И здесь главное не соревнование. С одной стороны это конкурс, а с другой стороны — это уникальная возможность попробовать обменяться опытом. И здесь это происходит, здесь это видно. Ребята точно понимают, что вне зависимости от того, выиграли они или проиграли, они стали сильнее, они стали талантливее», — заявил председатель наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко.

В жюри конкурса входили режиссер Григорий Заславский, замначальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, директор театра имени Вахтангова Ольга Егошина и несколько других деятелей культуры. Из трех выбранных постановок они в итоге определят окончательного победителя. Лучшая из лучших будет поставлена на сцене «Школы драматического искусства». При этом члены жюри дополнительно отобрали еще две работы участников ArtMasters —«Пиковая дама» и «Пир во время чумы». Их тоже поставят на сцене «Школы».