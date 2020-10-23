Курс доллара в ходе валютных торгов поднялся на 0,04% и укрепился на уровне 77,08 рубля. Евро стоит 91,35 рубля (+0,01%). Также выросла цена на декабрьские фьючерсы на нефть Brent: баррель стоит 42,59 доллара (+0,31%). Бочка нефти марки WTI торгуется по 40,77 доллара (+0,32%).
События в России
В России продлили программу льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021 года. Впервые она была запущена в мае. Ожидается, что это не отразится на ценах на жилье.
Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2023 года. В пояснительной записке уточняется, что это не уменьшит объем прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
Федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом продлят до 2021 года. Кроме того, после критики профсоюзов о несправедливом распределении денег отвечать за начисления будут Минтруд и Минздрав РФ.
Бизнес в России восстанавливается после весеннего карантина. На рынке труда вырос спрос на специалистов в маркетинге, рекламе, сфере компьютерных технологии и страховой отрасли. Вместе с тем более чем на четверть сократилось число вакансий в областях культуры, образования и государственной службы, на 18% — в сфере транспорта и логистики. Практически не изменилась ситуация на рынке офисной службы и бизнес-услуг.
Ситуация в мире
Пандемия коронавируса прервала многолетний рост китайской экономики. Теперь Пекин вынужден
Никто до сих пор не может оценить последствия экономического кризиса и то, как долго миру придется из него выходить. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, современный мир еще не сталкивался с такими вызовами для систем здравоохранения и экономики.
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай представляют угрозу национальной безопасности Америки. Поэтому политик
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