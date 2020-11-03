В столице Австрии произошел теракт — ООН выступили по поводу конфликта в Карабахе — Литва может закрыть границы — в России увеличили минимальный размер штрафа и упростили маркировку лекарств. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 3 ноября — в обзоре URA.RU:
В Вене произошел теракт
- В австрийской столице из-за теракта погибло пять человек. Злоумышленники совершили нападение на синагогу в центре города, а затем устроили стрельбу на улицах.
- Позднее австрийские военные задержали четверых нападавших на площади Грабен в центре Вены.
- Ответственность за теракт взяли на себя исламские джихадисты.
ООН выступила по ситуации в Нагорном Карабахе
- Обстрелы мирного населения в Нагорном Карабахе могут приравнять к военным преступлениям. С таким заявлением выступил верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет.
- В тоже время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин каждый день помогает урегулировать ситуацию в зоне конфликта.
Литва может закрыть границы
- Правительство Литвы будет решать вопрос о закрытии границ с другими государствами. Об этом рассказал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.
Турецкого президента посчитали большой угрозой для мира
- Президент Турции Реджеп Эрдоган представляет большую угрозу для мира, чем пандемия коронавируса. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Ахмет Давутоглу.
Расходы россиян рекордно упали
- С конца мая этого года расходы россиян снизились более чем на 10%. По мнению экспертов «Сбера», это происходит, чтобы минимизировать риски из-за коронавируса.
Увеличился минимальный размер штрафа
- Минимальный размер штрафа в России теперь составит 500 рублей вместо 300. Тем не менее, сумма штрафа по 360 правонарушениям снизилась на 50%, а часть наказаний за нарушения и вовсе заменена предупреждением.
Маркировка лекарств упрощена
- Порядок маркировки медицинских препаратов будет упрощен. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В Турции найдено тело россиянина
- При поисковой операции в трюме затонувшего в Анталье катера было найдено тело российского туриста. Об этом сообщили в генконсульстве России в провинции Анталья.
Водителям грозит новое ограничение
- Российские автовладельцы, которые сделают минимальный ремонт транспортного средства, будут проходить внеплановый техосмотр. Такую инициативу подготовил сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов.
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