В России могут ввести дополнительный техосмотр за минимальные изменения в конструкции автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В столице Австрии произошел теракт — ООН выступили по поводу конфликта в Карабахе — Литва может закрыть границы — в России увеличили минимальный размер штрафа и упростили маркировку лекарств. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 3 ноября — в обзоре URA.RU:

В Вене произошел теракт

В австрийской столице из-за теракта погибло пять человек. Злоумышленники совершили нападение на синагогу в центре города, а затем устроили стрельбу на улицах.

Позднее австрийские военные задержали четверых нападавших на площади Грабен в центре Вены.

Ответственность за теракт взяли на себя исламские джихадисты.

ООН выступила по ситуации в Нагорном Карабахе

Обстрелы мирного населения в Нагорном Карабахе могут приравнять к военным преступлениям. С таким заявлением выступил верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет.

В тоже время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин каждый день помогает урегулировать ситуацию в зоне конфликта.

Литва может закрыть границы

Правительство Литвы будет решать вопрос о закрытии границ с другими государствами. Об этом рассказал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Турецкого президента посчитали большой угрозой для мира

Президент Турции Реджеп Эрдоган представляет большую угрозу для мира, чем пандемия коронавируса. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Ахмет Давутоглу.

Расходы россиян рекордно упали

С конца мая этого года расходы россиян снизились более чем на 10%. По мнению экспертов «Сбера», это происходит, чтобы минимизировать риски из-за коронавируса.

Увеличился минимальный размер штрафа

Минимальный размер штрафа в России теперь составит 500 рублей вместо 300. Тем не менее, сумма штрафа по 360 правонарушениям снизилась на 50%, а часть наказаний за нарушения и вовсе заменена предупреждением.

Маркировка лекарств упрощена

Порядок маркировки медицинских препаратов будет упрощен. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В Турции найдено тело россиянина

При поисковой операции в трюме затонувшего в Анталье катера было найдено тело российского туриста. Об этом сообщили в генконсульстве России в провинции Анталья.

Водителям грозит новое ограничение

Российские автовладельцы, которые сделают минимальный ремонт транспортного средства, будут проходить внеплановый техосмотр. Такую инициативу подготовил сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов.