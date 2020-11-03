Самое важное в России и в мире на 3 ноября. В Вене произошел теракт, в РФ повысилась сумма минимального штрафа

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В России могут ввести дополнительный техосмотр за минимальные изменения в конструкции автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В столице Австрии произошел теракт — ООН выступили по поводу конфликта в Карабахе — Литва может закрыть границы — в России увеличили минимальный размер штрафа и упростили маркировку лекарств. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 3 ноября — в обзоре URA.RU:

В Вене произошел теракт

ООН выступила по ситуации в Нагорном Карабахе

Литва может закрыть границы

  • Правительство Литвы будет решать вопрос о закрытии границ с другими государствами. Об этом рассказал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Турецкого президента посчитали большой угрозой для мира

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган представляет большую угрозу для мира, чем пандемия коронавируса. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Ахмет Давутоглу.

Расходы россиян рекордно упали

  • С конца мая этого года расходы россиян снизились более чем на 10%. По мнению экспертов «Сбера», это происходит, чтобы минимизировать риски из-за коронавируса.

Увеличился минимальный размер штрафа

  • Минимальный размер штрафа в России теперь составит 500 рублей вместо 300. Тем не менее, сумма штрафа по 360 правонарушениям снизилась на 50%, а часть наказаний за нарушения и вовсе заменена предупреждением.

Маркировка лекарств упрощена

В Турции найдено тело россиянина

Водителям грозит новое ограничение

  • Российские автовладельцы, которые сделают минимальный ремонт транспортного средства, будут проходить внеплановый техосмотр. Такую инициативу подготовил сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов.

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