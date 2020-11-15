Самое важное в России и в мире на 14—15 ноября. Создана новая форма вакцины от COVID, умер Армен Джигарханян, россиянам могут вернуть выплаты на детей

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В России разработали новый тип вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Армении предотвратили госпереворот — Польша назвала Россию угрозой — создан новый тип российской вакцины от коронавируса — плату за услуги ЖКХ можно будет пересчитать — умер актер Армен Джигарханян. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14—15 ноября — в обзоре URA.RU:

В Армении предотвратили покушение на премьер-министра

Польша назвала Россию главной угрозой

В России создали новый тип вакцины от COVID

  • Российские ученые разработали форму вакцины «Спутник V» в виде порошка. Она не требует особого температурного режима при транспортировке в другие регионы. Такая информация размещена в докладе международного научного журнала The Lancet.

Плату за услуги ЖКХ можно будет пересчитать

  • Россияне имеют право требовать перерасчет, если им предоставили некачественные услуги ЖКХ. Причиной перерасчета может послужить, в частности, грязная вода или холодные батареи зимой.

Семьям могут вернуть выплаты

  • Российским семьям с детьми могут вновь начать выплачивать деньги, как это было весной, в случае ухудшения эпидемиологической и экономической ситуаций. Об этом URA.RU рассказали с Госдуме и Совфеде.

Чубайса могут отправить в отставку

Скончался актер Армен Джигарханян

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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