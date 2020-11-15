В Армении предотвратили госпереворот — Польша назвала Россию угрозой — создан новый тип российской вакцины от коронавируса — плату за услуги ЖКХ можно будет пересчитать — умер актер Армен Джигарханян. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14—15 ноября — в обзоре URA.RU:
В Армении предотвратили покушение на премьер-министра
- В Армении задержан бывший руководитель службы национальной безопасности Артур Ванецян. Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна.
- Ранее главы России, Азербайджана и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе для закрепления договоренностей после заключения договора о прекращении войны.
- В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Армении войти в состав России.
Польша назвала Россию главной угрозой
- Деятельность Российской Федерации является главной угрозой для Польши. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.
В России создали новый тип вакцины от COVID
- Российские ученые разработали форму вакцины «Спутник V» в виде порошка. Она не требует особого температурного режима при транспортировке в другие регионы. Такая информация размещена в докладе международного научного журнала The Lancet.
Плату за услуги ЖКХ можно будет пересчитать
- Россияне имеют право требовать перерасчет, если им предоставили некачественные услуги ЖКХ. Причиной перерасчета может послужить, в частности, грязная вода или холодные батареи зимой.
Семьям могут вернуть выплаты
- Российским семьям с детьми могут вновь начать выплачивать деньги, как это было весной, в случае ухудшения эпидемиологической и экономической ситуаций. Об этом URA.RU рассказали с Госдуме и Совфеде.
Чубайса могут отправить в отставку
- Председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса могут отправить в отставку. Его должность может занять бывший глава Минтранса Евгений Дитрих.
Скончался актер Армен Джигарханян
- Ночью 14 ноября скончался народный артист СССР, актер и руководитель театра Армен Джигарханян. Об этом сообщили в Московском драмтеатре.
- Похороны Армена Джигарханяна пройдут во вторник, 17 ноября. Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян.
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