В России разработали новый тип вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Армении предотвратили госпереворот — Польша назвала Россию угрозой — создан новый тип российской вакцины от коронавируса — плату за услуги ЖКХ можно будет пересчитать — умер актер Армен Джигарханян. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14—15 ноября — в обзоре URA.RU:

В Армении предотвратили покушение на премьер-министра

В Армении задержан бывший руководитель службы национальной безопасности Артур Ванецян. Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее главы России, Азербайджана и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе для закрепления договоренностей после заключения договора о прекращении войны.

В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Армении войти в состав России.

Польша назвала Россию главной угрозой

Деятельность Российской Федерации является главной угрозой для Польши. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

В России создали новый тип вакцины от COVID

Российские ученые разработали форму вакцины «Спутник V» в виде порошка. Она не требует особого температурного режима при транспортировке в другие регионы. Такая информация размещена в докладе международного научного журнала The Lancet.

Плату за услуги ЖКХ можно будет пересчитать

Россияне имеют право требовать перерасчет, если им предоставили некачественные услуги ЖКХ. Причиной перерасчета может послужить, в частности, грязная вода или холодные батареи зимой.

Семьям могут вернуть выплаты

Российским семьям с детьми могут вновь начать выплачивать деньги, как это было весной, в случае ухудшения эпидемиологической и экономической ситуаций. Об этом URA.RU рассказали с Госдуме и Совфеде.

Чубайса могут отправить в отставку

Председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса могут отправить в отставку. Его должность может занять бывший глава Минтранса Евгений Дитрих.

Скончался актер Армен Джигарханян

Ночью 14 ноября скончался народный артист СССР, актер и руководитель театра Армен Джигарханян. Об этом сообщили в Московском драмтеатре.

Похороны Армена Джигарханяна пройдут во вторник, 17 ноября. Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян.