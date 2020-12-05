Создатели «Игры престолов» снимут приквел сериала

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Сериал «Дом драконов» начнут снимать в ближайшие месяцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создатели сериала «Игра престолов» снимут приквел под названием «Дом дракона». Об этом сообщил генеральный директор кинокомпании Warner Bros. Джейсон Килар.

«Съемки приквела к „Игре престолов“ под названием „Дом дракона“ начнутся в ближайшие месяцы», — пишет RT со ссылкой на Килара. Новый сериал будет рассказывать о событиях, которые были за 300 лет до происходящего в «Игре престолов». События развернутся на вымышленном континенте Вестерос.

Основой для сюжета станет книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Исполнителем главной роли будет Пэдди Консидайн. Режиссером пилотного и ряда других эпизодов станет Мигель Сапочник.

Ранее стало известно, что звезды «Игры престолов», актеры Роуз Лесли и Кит Харингтон, станут родителями, передает телеканал 360. Артисты познакомились на съемках сериала в 2011 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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