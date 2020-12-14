Синоптики предупредили о сильных снегопадах в регионах РФ

Снег, который выпадет на этой неделе, не растает до конца зимы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Европейской части России на текущей неделе ожидается снежная, но теплая погода. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет, останется на зиму», — приводит слова Вильфанда РИА «Новости». Он отметил, что местами осадки будут сильными. По его словам, в основном будет облачно. К концу рабочей недели температура воздуха может подняться до двух градусов выше нуля, а в выходные снова начнется похолодание.

Ранее сильные снегопады прогнозировали в Челябинской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. Также обильные осадки в виде снега ожидали в Москве. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова даже назвала 15 декабря самым снежным днем в столице, который ожидается на этой неделе, пишет RT.