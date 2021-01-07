07 января 2021

В популярной у туристов из РФ стране задержали лидера «Аль-Каиды»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com , терроризм, террорист
В Тунисе задержан один из лидеров «Аль-Каиды» Фото: depositphotos.com

Правоохранительные органы Туниса арестовали находившегося продолжительное время в розыске террориста, который является одним из лидеров запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида». Об этом в четверг сообщило Министерство внутренних дел Тунисской Республики.

«Он [задержанный] участвовал в боевых действиях в одной из горячих точек в регионе, а также поддерживал тесные контакты с членами террористической группировки „Катибат Укба ибн Нафи“, тунисского филиала „Аль-Каиды“, базирующейся в горном районе вблизи алжирской границы», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Террорист координировал свои действия с членами обеих группировок в Тунисе и планировал теракты.

В результате спецоперации были изъяты автомат Калашникова с боеприпасами. Кроме того, полиция арестовала членов членов отдельной ячейки, которые оказывали материально-техническую поддержку террористу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...