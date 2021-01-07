В популярной у туристов из РФ стране задержали лидера «Аль-Каиды»

Правоохранительные органы Туниса арестовали находившегося продолжительное время в розыске террориста, который является одним из лидеров запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида». Об этом в четверг сообщило Министерство внутренних дел Тунисской Республики.
«Он [задержанный] участвовал в боевых действиях в одной из горячих точек в регионе, а также поддерживал тесные контакты с членами террористической группировки „Катибат Укба ибн Нафи“, тунисского филиала „Аль-Каиды“, базирующейся в горном районе вблизи алжирской границы», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Террорист координировал свои действия с членами обеих группировок в Тунисе и планировал теракты.
В результате спецоперации были изъяты автомат Калашникова с боеприпасами. Кроме того, полиция арестовала членов членов отдельной ячейки, которые оказывали материально-техническую поддержку террористу.
Подписывайтесь на URA.RU в