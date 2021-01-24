23 января в России прошли несанкционированные митинги Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России прошли акции в поддержку Навального — Франция требует ввести ограничения для России — Путин выступит на экономическом форуме — в Минпросвещения оценили дистанционное обучение — вузы отказываются от ЕГЭ — в феврале изменится ряд законов — скончался легендарный американский журналист. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 23—24 января — в обзоре URA.RU:

В России прошли митинги в поддержку Навального

Франция призывает ввести санкции против России

МИД Франции заявило, что необходимо ввести действенные санкции против России в связи с делом блогера Алексея Навального. Об этом заявил глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Также он отметил, что 25 января должна состояться встреча глав МИД стран Евросоюза, где рассмотрят вопрос по делу Навального.

Глава России выступит на форуме в Давосе

Президент РФ Владимир Путин в дистанционном режиме выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это будет первое участие Путина на этом мероприятии в должности президента. В 2009 году он приезжал в Швейцарию в качестве премьер-министра.

Власти оценили переход на дистант

Перевод школьников на онлайн-обучение не привел к серьезным пробелам в знаниях. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Вузы не будут учитывать ЕГЭ

Вузы с 2021 года будут проводить вступительные испытания, игнорируя ЕГЭ. Сама система ЕГЭ показывает свою несостоятельность и может быть отменена в ближайшие несколько лет. Об этом URA.RU сообщил руководитель член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Сергей Комков.

С февраля в России изменится ряд законов

С начала февраля произойдет ряд изменений в российском законодательстве. В частности, увеличатся выплаты и компенсации льготникам, а дальнобойщикам повысят стоимость проезда по платным дорогам.

Автовладельцы будут платить новые штрафы

В этом году владельцы автомобилей будут платить новые штрафы: от 1 до 3 тысяч рублей за оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей. Также до 2 тысяч рублей — за мойку автомобиля в неположенном месте и за остановку и езду по газонам — от 1,5 до 4 тысяч рублей.

Однако автоэксперт Петр Шкуматов опроверг сообщения в СМИ о том, что с 2021 года в России будут штрафовать за брошенные автомобили. В разговоре с URA.RU он заявил, что новый проект КоАПа не был принят и отправлен на доработку.

В здании британского парламента произошло задымление

В Лондоне заметили дым над зданием Вестминстерского дворца, в котором проходят заседания британского парламента. Там сработала пожарная сигнализация.

Конор Макгрегор проиграл бой нокаутом

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграл бой борцу Дастину Порье на турнире в Абу-Даби. Соперник отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде поединка.

Скончался Ларри Кинг

В США скончался журналист, телеведущий Ларри Кинг, который с 1985 по 2010 год был бессменным ведущим программы Larry King Live. Ему было 87 лет.