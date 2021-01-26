26 января 2021

В Госдуме готовят законопроект о кредитных каникулах

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В Госдуме хотят продлить действие закона о кредитных каникулах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В скором времени в Госдуму внесут законопроект, который позволит заемщикам уходит на кредитные каникулы даже после пандемии коронавируса. Основанием станут сложные жизненные ситуации, перечень которых будет прописан в документе. Об этом журналистам рассказал глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы сейчас готовим законопроект, который дает возможность при определенных жизненных обстоятельствах кредитные каникулы получать не только в пандемический период, но в любой период времени???. Но для этого должны быть определенные объективные условия», — сказал Аксаков в интервью «Комсомольской правде» [цитата по «Российской газете»].

В ноябре прошлого года в Госдуме РФ предложили ужесточить требования к банкам при рассмотрении перевода потребителей на кредитные каникулы. Инициативу уже подержали Министерство финансов и Центробанк. Авторы документа объяснили, что подготовили поправки после многочисленных жалоб заемщиков. Во время пандемии россияне стали чаще обращаться в банки за отсрочками по кредитам, но часто получали отказы. Вместо кредитных каникул финансовые организации предлагали собственные программы реструктуризации займов. Однако в Госдуме считают, что такие предложения могут привести к закредитованности населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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