Ученые назвали витамин, дефицит которого приводит к смерти

Дефицит витамина К может приводить к тяжелому течению коронавируса и внезапной смерти. Из-за его недостатка стенки сосудов становятся уязвимыми к повреждениям, а также увеличивается риск появления тромбозов. Об этом заявил коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии.
«Учитывая, что витамин K имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, дефицит его во время COVID-19 может усугубить эти проблемы», — передают слова ученых «Известия». По их мнению, витамин К активирует белок S, который синтезируется в эндотелиальных клетках (выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов) и играет важную роль в профилактике тромбозов.
Также от него зависит деятельность белка MGP, защищающего эластичные волокна от разрушения. Этот белок подавляет рост кристаллов кальция в мягких тканях. Эластичные волокна нужны, чтобы ткани не повреждались при механическом растяжении. Такие волокна присутствуют в коже, легких и кровеносных сосудах.
По словам заведующего кафедрой фармакологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессора Олега Медведева, чтобы предотвратить дефицит витамина К следует употреблять зеленые овощи с оливковым маслом. Он также отметил, что К2 содержится в продуктах животного происхождения, например в жирных сырах, молоке и сливочном масле.
Однако бесконтрольный прием витаминов при коронавирусе и других заболеваниях может быть опасен. Об этом предупредил россиян инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он отметил, что необходимо обращаться за назначениями к специалистам. По словам Малышева, многие витамины приводят к страшным последствиям при передозировке. Например, бесконтрольный прием витамина С может привести к выкидышу у беременных.
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