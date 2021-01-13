Турагент назвал дату, от которой зависит летний отдых в 2021 году

Первый день весны определит, что будет с туротраслью в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый день марта станет датой, которая определит судьбу сферы туризма в 2021 году. При этом все будет зависеть от темпов и эффективности вакцинации. С таким прогнозом выступил глава российского подразделения туристической компании TUI Тарас Демура.

«Ключевая дата — 1 марта. Если мы понимаем, что к этому моменту есть серьезная тенденция на улучшение ситуации с коронавирусом, то еще не поздно продать лето. Если нет, то минимум половину планов можно забыть», — сказал Демура в эфире «РБК-ТВ». По его словам, главным фактором, влияющим на ситуацию с COVID, станет вакцинация и ее успехи.

Ранее туроператоры сообщили URA.RU, что в 2021 году в мире появится новый вид путешествий для переболевших коронавирусом. Туристы, по словам экспертов, будут стремиться поправить здоровье на курортах. Но пока большинство границ остается закрытым, поэтому россияне предпочитают путешествовать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, передает RT.