Путин продлил договор о военном сотрудничестве с США

Президент РФ Владимир Путин продлил договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США. Соответствующий закон опубликован на сайте Кремля.
«Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в пояснительной записке к документу. Согласно представленной информации, законопроект, предусматривающий продление ДСНВ был принят Госдумой и одобрен Совфедом 27 января этого года.
Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений последний раз продлялся двумя странами 8 апреля 2010 года сроком на 10 лет. Сегодняшний документ продляет действие данного закона сроком на пять лет с момента подписания.
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