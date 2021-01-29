Путин продлил договор о военном сотрудничестве с США

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин продлил договор о ДСНВ на пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин продлил договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США. Соответствующий закон опубликован на сайте Кремля.

«Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в пояснительной записке к документу. Согласно представленной информации, законопроект, предусматривающий продление ДСНВ был принят Госдумой и одобрен Совфедом 27 января этого года.

Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений последний раз продлялся двумя странами 8 апреля 2010 года сроком на 10 лет. Сегодняшний документ продляет действие данного закона сроком на пять лет с момента подписания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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