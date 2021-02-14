Врачи раскрыли, можно ли планировать отпуск после вакцинации

Люди, сделавшие прививку, могут стать бессимптомными носителями инфекции Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После прививки от коронавируса купаться в море и лежать на пляже не воспрещено. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны», — приводят его слова РИА «Новости». Кроме того, специалист предупредил, что вакцинация не предполагает ограничений в перемещении.

При этом биологи считают, что люди, привившиеся от коронавируса, могут стать бессимптомными носителями инфекции. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни, пояснила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Вирусолог Алексей Аграновский, в свою очередь, посоветовал отказаться от вакцинации тем, кто недавно перенес коронавирус. Иммунитет к коронавирусу у переболевших сохраняется на протяжении шести месяцев, напоминают Nation News.