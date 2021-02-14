Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в России

В Москве и других регионах Центрального федерального округа в течение недели ожидается температура ниже нормы на 8-12 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Центр европейской части России, в частности, Москва, окажется в плену сильных морозов. Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов для столицы, например, в течение рабочей недели. Очень холодная погода», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он отметил, что днем температура воздуха будет держаться в районе 15 градусов мороза. Ночью может опуститься до минус 26 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что весна придет в столичный регион России позже обычного. Зато на Урал тепло придет вовремя. Однако долгосрочные прогнозы — это всегда о тенденциях и средних величинах. А значит, могут быть и возвраты холодов в апреле, и снега, и мартовские оттепели.
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