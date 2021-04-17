У Вали Карнавал случилась истерика во время отдыха на Занзибаре. «Ноги сводило от ужаса»

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Валя Карнавал нашла у себя в волосах клеща Фото:

Блогер и тиктокер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) обнаружила клеща на голове во время отдыха на Занзибаре (Танзания). Из-за этого у нее случилась истерика. Об этом она сообщила в Instagram.

«У меня есть фобия всей моей жизни. Это клещи, маленькие. Вчера сидим перед ужином, у меня в волосах рука. Начала ковыряться и чувствую — что-то не так. Достаю, смотрю, а там клещ. У меня случилась истерика, я рыдала, у меня сводило ноги от ужаса», — рассказала блогер.

После этого инцидента Валя Карнавал решила прибегнуть к превентивным мерам. «Когда мы пришли в номер, я поняла, что если не заткну себе уши, то в них заползет клещ и съест мой мозг. Я нашла какие-то бумажки, закрыла себе уши и легла спать», — добавила она.

Ранее Валя Карнавал поругалась с певицей Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Долина поставила под сомнение вокальные способности блогера, на что Валя Карнавал заявила, что старому поколению артистов нужно смириться с приходом новых звезд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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