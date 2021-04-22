22 апреля 2021

РФ предложила США не использовать хакеров в качестве оружия

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Россия предложила США договориться о предотвращении хакерских атак Фото:

Россия предложила США получить гарантии друг от друга о невмешательстве во внутренние дела при помощи информационных технологий. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)», — сообщили в министерстве. В частности, предполагается обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела обеих стран, а также восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, пишет РИА «Новости».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что некоторые страны в случае любой хакерской атаки сразу обвиняют Россию. При этом до сих пор никто не привел вразумительных доказательств. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России, а также напомнил о бездоказательности обвинений со стороны Вашингтона в адрес Москвы во время встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, пишет RT. В Белом доме неоднократно высказывались о хакерских атаках с российской стороны, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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