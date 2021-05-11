Экономист предупредил правительство об опасности заморозки цен

Из-за заморозки цен в России сократится количество товаров на рынке. Об этом заявил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака.
«Заморозка цен приведет лишь к сокращению товаров на рынке. Едва ли это окажет серьезное влияние на цены. Чтобы цены не росли, нужно увеличивать предложение товаров в стране, а не регулировать цены», — сказал Кульбака в интервью «Российской газете».
По словам экономиста, в 1916 году царское правительство пыталось решить проблемы продовольствия методом фиксации цен. Такая мера привела к развитию «черного рынка», появлению мешочников и к большому параличу рынка продовольствия.
В России продлили заморозку цен на сахар и подсолнечное масло до 1 июня и 1 октября соответственно. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Национальная служба новостей». Правительство России компенсирует производителям масла и сахара часть затрат на стабилизацию цен на продовольственные товары. Кабмин выделит на это 9 миллиардов рублей, сообщает «Пятый канал».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему растут цены на продукты. Он отметил, что это мировая тенденция, которая есть и в России.
Подписывайтесь на URA.RU в