Экономист предупредил правительство об опасности заморозки цен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, продукты, покупатели, цены, супермаркет, магазин, покупки, покупатель, цены на продукты, продукты питания, масло подсолнечное
В России продлили заморозку цен на масло Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Из-за заморозки цен в России сократится количество товаров на рынке. Об этом заявил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Заморозка цен приведет лишь к сокращению товаров на рынке. Едва ли это окажет серьезное влияние на цены. Чтобы цены не росли, нужно увеличивать предложение товаров в стране, а не регулировать цены», — сказал Кульбака в интервью «Российской газете».

По словам экономиста, в 1916 году царское правительство пыталось решить проблемы продовольствия методом фиксации цен. Такая мера привела к развитию «черного рынка», появлению мешочников и к большому параличу рынка продовольствия.

В России продлили заморозку цен на сахар и подсолнечное масло до 1 июня и 1 октября соответственно. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Национальная служба новостей». Правительство России компенсирует производителям масла и сахара часть затрат на стабилизацию цен на продовольственные товары. Кабмин выделит на это 9 миллиардов рублей, сообщает «Пятый канал».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему растут цены на продукты. Он отметил, что это мировая тенденция, которая есть и в России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...